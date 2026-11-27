शिकायत की कार्रवाई करें अपलोड : नगराधीश
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 27 Nov 2026 11:33 PM IST
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रेवाड़ी। शुक्रवार को लघु सचिवालय सभागार में समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों के निवारण को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगराधीश (सीटीएम) जितेंद्र कुमार ने की।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित करें। किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
सीटीएम ने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय में समाधान करवाएं। संवाद
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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित करें। किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
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सीटीएम ने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय में समाधान करवाएं। संवाद
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