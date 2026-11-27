विज्ञापन

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित करें। किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।सीटीएम ने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय में समाधान करवाएं। संवाद