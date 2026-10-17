Rewari News: कुश्ती स्पर्धा के लिए बावल में ट्रायल आज

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जिला खेल अधिकारी मनोज के अनुसार ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का वजन सुबह आठ से नौ बजे तक लिया जाएगा। खिलाड़ियों को मूल आधार कार्ड व उसकी प्रति, जन्म प्रमाणपत्र व उसकी प्रति, रिहायशी प्रमाणपत्र व उसकी प्रति तथा एक फोटो साथ लाना अनिवार्य है।प्रतियोगिता में फ्री स्टाइल पुरुष वर्ग में 57 से 125 किलोग्राम तक और ग्रीको रोमन में 55 से 130 किलोग्राम तक के विभिन्न भार वर्गों में मुकाबले होंगे। महिला कुश्ती में 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 और 76 किलोग्राम भार वर्ग निर्धारित किए गए हैं।हरियाणा कुमार पुरुष फ्री स्टाइल में 62 से 74 किलो, हरियाणा कुमारी महिला वर्ग में 62 किलो से कम, हरियाणा केसरी पुरुष फ्री स्टाइल में 74 किलो से अधिक और महिला वर्ग में 62 किलो से अधिक भार वर्ग में मुकाबले होंगे। ग्रीको रोमन में हरियाणा कुमार पुरुष वर्ग 77 किलोग्राम से कम तथा हरियाणा केसरी 77 से 130 किलोग्राम तक होगा। संवाद