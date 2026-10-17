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Rewari News: कुश्ती स्पर्धा के लिए बावल में ट्रायल आज

Sat, 17 Oct 2026 11:16 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 17 Oct 2026 11:16 PM IST
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Trials for the wrestling competition to be held in Bawal today
रेवाड़ी। खेल विभाग की ओर से राज्यस्तरीय कुश्ती अखाड़ा, कुमार और केसरी दंगल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें अंडर-17, अंडर-20 और सीनियर आयु वर्ग के पहलवान फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन कुश्ती के विभिन्न भार वर्गों में भाग लेंगे। इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों के चयन के लिए 18 अक्तूबर को बावल खेल स्टेडियम में ट्रायल कराए जाएंगे।
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जिला खेल अधिकारी मनोज के अनुसार ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का वजन सुबह आठ से नौ बजे तक लिया जाएगा। खिलाड़ियों को मूल आधार कार्ड व उसकी प्रति, जन्म प्रमाणपत्र व उसकी प्रति, रिहायशी प्रमाणपत्र व उसकी प्रति तथा एक फोटो साथ लाना अनिवार्य है।
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प्रतियोगिता में फ्री स्टाइल पुरुष वर्ग में 57 से 125 किलोग्राम तक और ग्रीको रोमन में 55 से 130 किलोग्राम तक के विभिन्न भार वर्गों में मुकाबले होंगे। महिला कुश्ती में 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 और 76 किलोग्राम भार वर्ग निर्धारित किए गए हैं।
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हरियाणा कुमार पुरुष फ्री स्टाइल में 62 से 74 किलो, हरियाणा कुमारी महिला वर्ग में 62 किलो से कम, हरियाणा केसरी पुरुष फ्री स्टाइल में 74 किलो से अधिक और महिला वर्ग में 62 किलो से अधिक भार वर्ग में मुकाबले होंगे। ग्रीको रोमन में हरियाणा कुमार पुरुष वर्ग 77 किलोग्राम से कम तथा हरियाणा केसरी 77 से 130 किलोग्राम तक होगा। संवाद
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