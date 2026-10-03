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Rewari News: कुत्तों के हमले में घायल मोर का किया उपचार

Sat, 03 Oct 2026 11:43 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 03 Oct 2026 11:43 PM IST
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Treated a peacock injured in a dog attack.
कुत्तों के हमले में घायल मोर का प्राथमिक उपचार करते गौसेवक नीरज यादव ।स्रोत: ग्रामीण
रेवाड़ी। गांव भालखी में कुत्तों के हमले से घायल हुए राष्ट्रीय पक्षी मोर का प्राथमिक उपचार गोसेवक नीरज यादव ने कराया। मोर के घायल होने की सूचना मिलने पर डायल-112 हरियाणा पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले में सहयोग किया। प्राथमिक उपचार के बाद मोर को आगे की देखभाल और संरक्षण के लिए नाहड़ वन्यजीव संरक्षण एवं अभयारण्य के कर्मचारियों को सुरक्षित सौंप दिया गया।
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गोसेवक नीरज यादव ने कहा कि संकट में पड़े पशु-पक्षियों की मदद करना और वन्यजीवों की सुरक्षा करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से वन्यजीवों के प्रति संवेदनशील रहने की अपील की। ग्रामीणों ने घायल मोर की मदद करने के इस प्रयास की सराहना की। इस दौरान सचिन शर्मा, दीपक शर्मा, सुमित शर्मा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।
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