Rewari News: वाइस चेयरमैन से मिले व्यापारी, समस्याएं बताईं

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निखिल मांढैया ने कहा कि नगर परिषद चेयरपर्सन विनीता पिप्पल के साथ मिलकर रेवाड़ी के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना उनकी प्राथमिकता रहेगी।शहर में स्वच्छता, सड़कों, जल निकासी और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आपसी समन्वय से प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और आमजन की समस्याओं का समाधान कराना तथा शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाना उनकी जिम्मेदारी है।व्यापारियों ने उम्मीद जताई कि चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन के आपसी तालमेल से शहर में विकास कार्यों को गति मिलेगी और बाजारों की समस्याओं का समाधान होगा।इस अवसर पर नया बाजार के प्रधान भटोटिया, पुरानी अनाज मंडी के प्रधान दीपेश भार्गव, आर्य समाज मार्केट के प्रधान जीतू, डाकखाना मार्केट के प्रधान सुधीर यादव, मॉडल टाउन मार्केट के प्रधान मनोज यादव, लियो मार्केट के प्रधान कैलाश सैनी सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।