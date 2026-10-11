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Rewari News: वाइस चेयरमैन से मिले व्यापारी, समस्याएं बताईं

Sun, 11 Oct 2026 11:42 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 11 Oct 2026 11:42 PM IST
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Traders met the Vice Chairman and apprised him of their issues.
व्यापारियों से मुलाकात करते वाइस चेयरमैन निखिल मांढैया। स्रोत : संगठन
रेवाड़ी। नगर परिषद के वाइस चेयरमैन निखिल मांढैया के निर्वाचित होने पर शहर की विभिन्न मार्केटों के प्रधानों और व्यापारियों ने उनके निवास पर पहुंचकर शुभकामनाएं दीं। व्यापारियों ने शहर के विकास, बाजारों की समस्याओं और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर चर्चा की।
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निखिल मांढैया ने कहा कि नगर परिषद चेयरपर्सन विनीता पिप्पल के साथ मिलकर रेवाड़ी के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना उनकी प्राथमिकता रहेगी।

शहर में स्वच्छता, सड़कों, जल निकासी और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आपसी समन्वय से प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और आमजन की समस्याओं का समाधान कराना तथा शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाना उनकी जिम्मेदारी है।
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व्यापारियों ने उम्मीद जताई कि चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन के आपसी तालमेल से शहर में विकास कार्यों को गति मिलेगी और बाजारों की समस्याओं का समाधान होगा।

इस अवसर पर नया बाजार के प्रधान भटोटिया, पुरानी अनाज मंडी के प्रधान दीपेश भार्गव, आर्य समाज मार्केट के प्रधान जीतू, डाकखाना मार्केट के प्रधान सुधीर यादव, मॉडल टाउन मार्केट के प्रधान मनोज यादव, लियो मार्केट के प्रधान कैलाश सैनी सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।
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