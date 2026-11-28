Rewari News: सुरक्षा के लिए कॉलोनियों में लगेगा ठीकरी पहरा
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 28 Nov 2026 11:33 PM IST
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रेवाड़ी। मॉडल टाउन थाने में शनिवार को हुई प्रतिष्ठित लोगों की बैठक में नशे पर रोक और सुरक्षा के लिए कॉलोनियों मे ठीकरी पहरा लगाने का निर्णय लिया गया। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने, आपात स्थिति में डायल 112 एप का उपयोग करने की अपील की।
थाना प्रभारी ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी डायल 112 एप के माध्यम से पुलिस तक पहुंचाई जा सकती है। इससे घटनास्थल की सही जानकारी मिलने पर पुलिस को त्वरित सहायता पहुंचाने में मदद मिलती है।
उन्होंने लोगों से स्वयं एप डाउनलोड करने और परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसके उपयोग के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।
बैठक में नशे के बढ़ते खतरे पर चिंता जताते हुए थाना प्रभारी ने कहा कि नशाखोरी युवाओं के भविष्य और परिवारों की खुशहाली को प्रभावित करती है। नशे की अवैध बिक्री या तस्करी की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित करें।
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साथ ही युवाओं को खेलकूद और अन्य सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने में समाज अपनी भूमिका निभाए।
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थाना प्रभारी ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी डायल 112 एप के माध्यम से पुलिस तक पहुंचाई जा सकती है। इससे घटनास्थल की सही जानकारी मिलने पर पुलिस को त्वरित सहायता पहुंचाने में मदद मिलती है।
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उन्होंने लोगों से स्वयं एप डाउनलोड करने और परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसके उपयोग के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।
बैठक में नशे के बढ़ते खतरे पर चिंता जताते हुए थाना प्रभारी ने कहा कि नशाखोरी युवाओं के भविष्य और परिवारों की खुशहाली को प्रभावित करती है। नशे की अवैध बिक्री या तस्करी की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित करें।
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साथ ही युवाओं को खेलकूद और अन्य सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने में समाज अपनी भूमिका निभाए।