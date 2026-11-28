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थाना प्रभारी ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी डायल 112 एप के माध्यम से पुलिस तक पहुंचाई जा सकती है। इससे घटनास्थल की सही जानकारी मिलने पर पुलिस को त्वरित सहायता पहुंचाने में मदद मिलती है।उन्होंने लोगों से स्वयं एप डाउनलोड करने और परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसके उपयोग के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।बैठक में नशे के बढ़ते खतरे पर चिंता जताते हुए थाना प्रभारी ने कहा कि नशाखोरी युवाओं के भविष्य और परिवारों की खुशहाली को प्रभावित करती है। नशे की अवैध बिक्री या तस्करी की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित करें।साथ ही युवाओं को खेलकूद और अन्य सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने में समाज अपनी भूमिका निभाए।