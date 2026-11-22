विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पंचायत ने गांव के विकास के लिए अपनी जमा पूंजी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इसके लिए पंचायती राज विभाग की ओर से पी-फंड के तहत टेंडर जारी किया गया है। नवंबर माह में निविदा प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है।गांव में सामुदायिक केंद्र की मांग लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसके निर्माण के बाद ग्रामीणों को शादी-विवाह, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों, पंचायत बैठकों और अन्य सामूहिक आयोजनों के लिए एक व्यवस्थित स्थान उपलब्ध हो सकेगा।अभी ऐसे आयोजनों के लिए ग्रामीणों को निजी स्थानों या अस्थायी व्यवस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। सामुदायिक केंद्र बनने से यह परेशानी काफी हद तक दूर होगी। साथ ही गांव में सामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।80 लाख से अधिक का निर्माण, गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग कीपरियोजना पर 80 लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च होने के चलते निर्माण की गुणवत्ता महत्वपूर्ण रहेगी। ग्राम पंचायत की एफडी से मिलने वाली राशि गांव के विकास के लिए खर्च की जाएगी, इसलिए ग्रामीणों की निगाहें निर्माण कार्य पर रहेंगी। पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी होगी कि निर्धारित मानकों के अनुसार काम कराया जाए और निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। ग्रामीणों को उम्मीद है कि निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही धरातल पर काम शुरू होगा। सामुदायिक केंद्र तैयार होने से गांव को लंबे समय तक उपयोगी सार्वजनिक सुविधा मिल सकेगी।वर्जनखरखड़ा गांव में सामुदायिक केंद्र के निर्माण पर होने वाला खर्च ग्राम पंचायत स्वयं वहन कर रही है। निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। ग्राम पंचायत की ओर से इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।-नरेंद्र कुमार, एक्सईएन, पंचायती राज विभाग