फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   The accident was caused by a dumper left parked carelessly on the road.

Rewari News: सड़क पर लापरवाही से खड़े डंपर से हुआ था हादसा, परिवार की शिकायत पर चालक पर एफआईआर दर्ज

Sun, 18 Oct 2026 11:28 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 18 Oct 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
The accident was caused by a dumper left parked carelessly on the road.
धारूहेड़ा। दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर बीते दिनों धारूहेड़ा में 17 अक्तूबर को जंगल बैबलर के सामने सड़क किनारे लापरवाही से खड़े डंपर से ट्रक के टकराने पर ट्रक चालक की मौत मामले में परिजनों ने शिकायत दी है। मृतक अर्जुन गुर्जर के परिजनों की शिकायत पर धारूहेड़ा थाना पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में राजस्थान के अजमेर जिले के नसीराबाद क्षेत्र निवासी मेघराज गुर्जर ने बताया कि उनके चचेरे भाई अर्जुन गुर्जर 16 अक्तूबर को ट्रक में माल भरकर नसीराबाद से रवाना हुए थे। 17 अक्तूबर की सुबह करीब तीन बजे जब वह दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जंगल बैबलर के सामने पहुंचे तो जयपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले मार्ग पर एक डंपर खड़ा था। डंपर को लापरवाही से खड़ा किया गया था। मौके पर वाहन चालकों को सतर्क करने के लिए कोई चेतावनी संकेतक या साइन बोर्ड भी नहीं लगाया गया था। इसी दौरान अर्जुन का ट्रक डंपर से टकरा गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed