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मामले में अदालत ने करीब तीन साल बाद फैसला सुनाया। छात्रा ने 11 अगस्त 2023 को स्कूल की कक्षा में खुदकुशी की थी। इससे पहले उसने इतिहास की जगह राजनीतिक विज्ञान विषय लेने के लिए आवेदन किया था। वह इतिहास शिक्षक सुनील के पास गई थी। इसके बाद वह खाली कक्षा में गई। वहां उसका शव मिला था।घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट में उसने इतिहास के शिक्षक को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। परिजनों ने टीचर पर यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए थे।अदालत ने सुनील कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 305 के तहत छह साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।वहीं, पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत एक साल कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा होगी। दोनों सजाएं साथ चलेंगी, इसलिए टीचर को कुल छह साल जेल में रहना होगा।रिटायर्ड प्रिंसिपल स्नेहलता को आईपीसी की धारा 201 के तहत एक साल कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 202 के तहत तीन महीने की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 203 के तहत एक साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।