Rewari News: एनएसएस राष्ट्रीय एकता शिविर में स्वाती पाल ने दौड़ में रहीं प्रथम
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 25 Nov 2026 11:22 PM IST
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धारूहेड़ा। खरखड़ा स्थित राजकीय महाविद्यालय की दो छात्राओं स्वाती पाल और प्रियांशी पांडे ने जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के राष्ट्रीय एकता शिविर में भाग लेकर महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया। शिविर में हुई दौड़ प्रतियोगिता में स्वाती पाल प्रथम स्थान पर रहीं।
भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की ओर से यह शिविर 12 से 18 नवंबर तक आयोजित किया गया। शिविर के दौरान प्रतिभागियों के लिए विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
इनमें महाविद्यालय की छात्रा स्वाती पाल ने दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि से महाविद्यालय में खुशी का माहौल है।
शिविर में सफलतापूर्वक भाग लेकर लौटने पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. नरेश कुमार और एनएसएस प्रभारी पूनम ने दोनों छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने छात्राओं की उपलब्धि की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी तरह मेहनत और उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दीं।
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महाविद्यालय के स्टाफ सदस्यों नरेंद्र सिंह, डॉ. सूबे सिंह, पंकज कालरा और डॉ. इंदु यादव ने भी छात्राओं को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के राष्ट्रीय शिविर विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं।
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भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की ओर से यह शिविर 12 से 18 नवंबर तक आयोजित किया गया। शिविर के दौरान प्रतिभागियों के लिए विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
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इनमें महाविद्यालय की छात्रा स्वाती पाल ने दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि से महाविद्यालय में खुशी का माहौल है।
शिविर में सफलतापूर्वक भाग लेकर लौटने पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. नरेश कुमार और एनएसएस प्रभारी पूनम ने दोनों छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने छात्राओं की उपलब्धि की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी तरह मेहनत और उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दीं।
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महाविद्यालय के स्टाफ सदस्यों नरेंद्र सिंह, डॉ. सूबे सिंह, पंकज कालरा और डॉ. इंदु यादव ने भी छात्राओं को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के राष्ट्रीय शिविर विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं।