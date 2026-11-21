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डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि राज्य स्तर पर चयनित कर्मचारियों को 51 हजार रुपये प्रति सदस्य और जिला स्तर पर 31 हजार रुपये प्रति सदस्य नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। राज्य और जिला स्तर पर अधिकतम पांच-पांच पुरस्कार दिए जा सकेंगे।उन्होंने बताया कि कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से या अधिकतम चार सदस्यों की टीम बनाकर आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और सरकार के नियंत्रण वाले संस्थानों के पात्र ग्रुप ए, बी, सी और डी कर्मचारियों को मिलेगा।पुरस्कार के लिए 1 जनवरी 2025 से 30 अक्तूबर तक किए गए उत्कृष्ट कार्यों, नवाचारों और उनके प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा। विजेताओं का चयन अधिमानत 15 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा।आवेदन के लिए निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन के साथ अधिकतम 200 शब्दों का परियोजना विवरण और 10 स्लाइड तक की प्रस्तुति देनी होगी। इसमें कार्य की उपलब्धियों, परिणामों और सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख करना अनिवार्य है।