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पुलिस अधीक्षक हेमेन्द्र कुमार मीणा के दिशा-निर्देशानुसार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में निरीक्षक रणवीर सिंह ने विद्यार्थियों को बताया कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की मित्रता स्वीकार करने से बचें। अपनी निजी जानकारी, फोटो, पासवर्ड और ओटीपी किसी के साथ साझा न करें।किसी संदिग्ध लिंक या लालच भरे संदेश पर भरोसा न करें। साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें या साइबर अपराध की वेबसाइट पर जानकारी दें।उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि नशा स्वास्थ्य और भविष्य दोनों को नुकसान पहुंचाता है। युवाओं को पढ़ाई और खेल गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए।यातायात नियमों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी बिना वैध लाइसेंस वाहन न चलाएं। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तेज गति और तीन सवारी बैठाकर वाहन चलाने से बचें।उन्होंने बताया कि किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, एंबुलेंस या अग्निशमन सहायता के लिए 112 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने, नशे से दूर रहने और यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। विद्यालय प्रबंधन ने पुलिस की इस पहल की सराहना की।