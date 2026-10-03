Rewari News: नशे के खिलाफ नुक्कड़ नाटक से विद्यार्थियों को किया जागरूक

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रंगकर्मी सतीश मस्तान के निर्देशन में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय रीजनल सेंटर, कृष्णा नगर रेवाड़ी की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। मनीषा, किस्मत, मोनिका, आरती, दीक्षा और मोहिनी ने अलग-अलग भूमिकाओं के माध्यम से नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी दी।नाटक के जरिये बताया कि नशे की लत केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती, बल्कि पूरे परिवार और समाज पर इसका बुरा असर पड़ता है। इससे परिवारों में तनाव, आर्थिक परेशानी और सामाजिक समस्याएं बढ़ती हैं। छात्राओं ने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों में लगाने का आह्वान किया।प्रबंधक थाना शहर रेवाड़ी निरीक्षक सूबे सिंह ने छात्राओं को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में पुलिस अधिकारियों और स्कूल स्टाफ ने विद्यार्थियों को नशे का सेवन नहीं करने तथा समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई।इस अवसर पर सतीश मस्तान, संजय मनचंदा, प्राचार्य अनिल कुमार सहित स्कूल स्टाफ और पुलिस टीम मौजूद रही। विद्यार्थियों और स्टाफ ने नुक्कड़ नाटक की सराहना करते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग का संकल्प लिया।