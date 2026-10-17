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Rewari News: विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया

Sat, 17 Oct 2026 11:20 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 17 Oct 2026 11:20 PM IST
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Students were informed about the harmful effects of substance abuse.
नशामुक्त अ​भियान में सहयोग की शपथ लेते विद्यार्थी। स्त्रोत: पुलिस
रेवाड़ी। पुलिस ने शनिवार को सरकारी कॉलेज खरखड़ा में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। एएसआई जितेंद्र ने कहा कि नशा व्यक्ति के शरीर, परिवार और समाज तीनों का सबसे बड़ा शत्रु है। यह न केवल स्वास्थ्य को बर्बाद करता है, बल्कि युवाओं का भविष्य भी अंधकारमय कर देता है। आप सभी विद्यार्थी देश का भविष्य हो। पढ़ाई, खेल और अपने सपनों में ध्यान लगाओ, नशे जैसी बुरी आदतों से हमेशा दूर रहो। इसके साथ ही नशा मुक्ति टीम ने विद्यार्थियों को साइबर अपराध के खतरों से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आजकल अपराधी फोन कॉल, सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से व्यक्तिगत जानकारी जैसे ओटीपी, पासवर्ड लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सभी को सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अनजान व्यक्ति से अपनी निजी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। संवाद
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