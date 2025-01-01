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श्रीकृष्ण स्कूल हांसाका, मधुसूदन पब्लिक स्कूल, जीएलएच स्कूल, स्वरांजलि स्कूल बिठवाना और विवेकानंद स्कूल डहीना में परीक्षाएं हुई। परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह देखने को मिला। परीक्षा शाम चार बजे शुरू होकर पांच बजे तक चली।परीक्षा के दौरान केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुचारु रखने के साथ ही लगातार निगरानी भी की गई, ताकि परीक्षा निष्पक्ष एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।कक्षा छठी के विद्यार्थी इशान ने बताया कि निर्धारित समय में प्रश्नपत्र हल किया। ओलंपियाड में शामिल होकर गणित की तैयारी परखने का मौका मिला। परीक्षा का अनुभव अच्छा रहा और सभी प्रश्नों को निर्धारित समय में हल करने का प्रयास किया।कक्षा आठवीं के कुशाल ने बताया कि गणित के प्रश्न रोचक थे। कुछ सवाल आसान तो कुछ में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। कक्षा 9वीं के उपेंद्र ने बताया कि परीक्षा से अपनी तैयारी और ज्ञान परखने का मौका मिला।10वीं के छात्र मानविक ने बताया कि परीक्षा को लेकर वे काफी उत्साहित थे। प्रश्नपत्र हल करते समय समय का ध्यान रखना भी जरूरी रहा। परीक्षा में स्कूल स्टाफ का भी सहयोग रहा।