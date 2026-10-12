Rewari News: साइबर ठगी से बचाव के लिए विद्यार्थियों को किया जागरूक

विज्ञापन

साइबर थाना के एएसआई जितेंद्र की टीम ने बिजली, गैस और मोबाइल कनेक्शन काटने के फर्जी संदेशों से सतर्क रहने की अपील की गई। एएसआई जितेंद्र ने बताया कि साइबर ठग कनेक्शन कटने का डर दिखाकर तत्काल ऑनलाइन भुगतान करने का दबाव बनाते हैं। अनजान लिंक पर क्लिक करने और ऐनी डेक्स व टीम व्यूअर जैसे स्क्रीन शेयरिंग एप डाउनलोड करने से बचना चाहिए।अपने परिजनों व आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं। समय रहते शिकायत मिलने के बाद पुलिस ठगों तक पहुंच सकती है।