Rewari News: साइबर ठगी से बचाव के लिए विद्यार्थियों को किया जागरूक
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 12 Oct 2026 11:25 PM IST
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रेवाड़ी। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के तहत पुलिस ने गांव भाड़ावास स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को साइबर ठगी के नए तरीकों और उनके बचाव के उपाय बताए।
साइबर थाना के एएसआई जितेंद्र की टीम ने बिजली, गैस और मोबाइल कनेक्शन काटने के फर्जी संदेशों से सतर्क रहने की अपील की गई। एएसआई जितेंद्र ने बताया कि साइबर ठग कनेक्शन कटने का डर दिखाकर तत्काल ऑनलाइन भुगतान करने का दबाव बनाते हैं। अनजान लिंक पर क्लिक करने और ऐनी डेक्स व टीम व्यूअर जैसे स्क्रीन शेयरिंग एप डाउनलोड करने से बचना चाहिए।
अपने परिजनों व आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं। समय रहते शिकायत मिलने के बाद पुलिस ठगों तक पहुंच सकती है।
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साइबर थाना के एएसआई जितेंद्र की टीम ने बिजली, गैस और मोबाइल कनेक्शन काटने के फर्जी संदेशों से सतर्क रहने की अपील की गई। एएसआई जितेंद्र ने बताया कि साइबर ठग कनेक्शन कटने का डर दिखाकर तत्काल ऑनलाइन भुगतान करने का दबाव बनाते हैं। अनजान लिंक पर क्लिक करने और ऐनी डेक्स व टीम व्यूअर जैसे स्क्रीन शेयरिंग एप डाउनलोड करने से बचना चाहिए।
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अपने परिजनों व आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं। समय रहते शिकायत मिलने के बाद पुलिस ठगों तक पहुंच सकती है।
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