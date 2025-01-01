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Rewari News: श्रीराम ने किया ताड़का का वध, जनकपुरी के लिए हुए रवाना

Mon, 12 Oct 2026 12:07 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 12 Oct 2026 12:07 AM IST
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Shri Ram slew Tadaka and set out for Janakpuri.
रामलीला के तीसरे का हो रहा मंचन। स्रोत : संस्था
धारूहेड़ा। लाला मनीराम बाग में श्री राम रामलीला क्लब धारूहेड़ा की ओर से चल रही रामलीला के तीसरे दिन भगवान श्रीराम की ओर से ताड़का का वध करने, राम-लक्ष्मण के जनकपुरी प्रस्थान करने के प्रसंगों का मंचन किया गया।
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रामलीला में दिखाया गया कि महर्षि विश्वामित्र भगवान श्रीराम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में लेकर जाते हैं, जहां ताड़का का आतंक फैला था। ऋषि-मुनियों की रक्षा के लिए भगवान श्रीराम ताड़का का संहार करते हैं। इस दृश्य को देखकर दर्शकों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए।
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महर्षि विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां राजा जनक की ओर से सीता स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। गंगा घाट पर पंडों ने रघुवंश की वंशावली से सभी को परिचित करवाया।
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ताड़का की भूमिका में राहुल जोशी, श्रीराम की भूमिका में लक्ष्मण प्रजापत, लक्ष्मण की भूमिका में मोंटी और महर्षि विश्वामित्र का किरदार प्रकाश प्रजापत ने निभाया।

रामलीला के तीसरे का हो रहा मंचन। स्रोत : संस्था

रामलीला के तीसरे का हो रहा मंचन। स्रोत : संस्था

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