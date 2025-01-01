Rewari News: श्रीराम ने किया ताड़का का वध, जनकपुरी के लिए हुए रवाना

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रामलीला में दिखाया गया कि महर्षि विश्वामित्र भगवान श्रीराम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में लेकर जाते हैं, जहां ताड़का का आतंक फैला था। ऋषि-मुनियों की रक्षा के लिए भगवान श्रीराम ताड़का का संहार करते हैं। इस दृश्य को देखकर दर्शकों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए।महर्षि विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां राजा जनक की ओर से सीता स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। गंगा घाट पर पंडों ने रघुवंश की वंशावली से सभी को परिचित करवाया।ताड़का की भूमिका में राहुल जोशी, श्रीराम की भूमिका में लक्ष्मण प्रजापत, लक्ष्मण की भूमिका में मोंटी और महर्षि विश्वामित्र का किरदार प्रकाश प्रजापत ने निभाया।