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प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में शिक्षा का सामना उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी इशिता से हुआ। कड़े मुकाबले में शिक्षा ने जीत हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विज्ञापन

महाविद्यालय के खेल विभागाध्यक्ष डॉ. रामबीर जाखड़ ने बताया कि शिक्षा की सफलता गर्व का विषय है। प्रबंध समिति के अध्यक्ष रिपुदमन गुप्ता, उपाध्यक्ष संदीप खंडेलवाल, महासचिव अरविंद गुप्ता और कोषाध्यक्ष उषा रुस्तगी ने खिलाड़ी को बधाई दी। संवाद प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में शिक्षा का सामना उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी इशिता से हुआ। कड़े मुकाबले में शिक्षा ने जीत हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया।महाविद्यालय के खेल विभागाध्यक्ष डॉ. रामबीर जाखड़ ने बताया कि शिक्षा की सफलता गर्व का विषय है। प्रबंध समिति के अध्यक्ष रिपुदमन गुप्ता, उपाध्यक्ष संदीप खंडेलवाल, महासचिव अरविंद गुप्ता और कोषाध्यक्ष उषा रुस्तगी ने खिलाड़ी को बधाई दी। संवाद

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रेवाड़ी। आगरा में 18 और 19 नवंबर को आयोजित सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में केएलपी कॉलेज की बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा शिक्षा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। फ्री स्टाइल कुश्ती के 76 किलोग्राम भार वर्ग में जीत दर्ज कर उन्होंने महाविद्यालय के साथ रेवाड़ी और हरियाणा का नाम रोशन किया।