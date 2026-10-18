Rewari News: एचसीएस परीक्षा में सचिन और गौरव ने लहराया परचम, बने डीएसपी

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सचिन कुमार इससे पहले भी एचपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) के पद पर चयनित हुए थे। वर्तमान में वह महेंद्रगढ़ जिले के सिहमा खंड में बीडीपीओ के पद पर कार्यरत हैं।सचिन के पिता अशोक कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नेहरूगढ़ में अंग्रेजी विषय के पीजीटी हैं जबकि उनकी मां अनामिका राजकीय प्राथमिक पाठशाला कृष्ण नगर में जेबीटी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। सचिन ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और गुरुजनों के मार्गदर्शन को दिया है।नागपुर एयरपोर्ट पर मैनेजर हैं गौरव यादवगौरव यादव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत नागपुर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में मैनेजर पद पर कार्यरत हैं। वह पिछले चार वर्षों से इस क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। गौरव ने दिल्ली विश्वविद्यालय से गणित विषय में बीएससी और एमएससी ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद उन्होंने बीएड भी किया। उनके पिता सतीश कुमार दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल थे जबकि उनके दादा हजारीलाल सीआरपीएफ में डीएसपी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। गौरव की मां गृहिणी हैं। उनके बड़े भाई प्रशांत कुमार भारतीय वायुसेना में सार्जेंट के पद पर कार्यरत हैं।सफलता के लिए मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण जरूरीसचिन कुमार ने बताया कि अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और गुरुजनों को देता हूं। उनके मार्गदर्शन और सहयोग से ही इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। लगातार मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण सफलता के लिए जरूरी है। युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहना चाहिए। असफलताओं से निराश होने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए।गौरव यादव ने बताया कि नागपुर एयरपोर्ट पर जिम्मेदारी निभाने के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चुनौतीपूर्ण था। समय का सही प्रबंधन और नियमित अध्ययन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युवाओं को मेहनत, अनुशासन और धैर्य बनाए रखना चाहिए। परिवार का सहयोग और स्वयं पर विश्वास सफलता की राह आसान बनाते हैं।