विज्ञापन

रेवाड़ी। साइबर ठगों ने गांव करनावास निवासी एक युवक के बैंक खाते से 2 लाख 26 हजार 784 रुपये निकाल लिए। पीड़ित का मोबाइल अचानक बंद हो गया था और जांच करने पर सिम ब्लॉक मिली।इसी दौरान उसके आईडीबीआई बैंक खाते से यूपीआई के जरिये अलग-अलग ट्रांजेक्शन किए गए। पीड़ित को मोबाइल नंबर पर कॉल ट्रांसफर किए जाने का संदेह है।पुलिस को दी शिकायत में सौरव ने बताया कि 1 नवंबर को उसका मोबाइल अचानक बंद हो गया। बाद में बैंक खाते की जानकारी लेने पर रकम निकाले जाने का पता चला। 4 नवंबर को ठगी की पुष्टि होने पर उसने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित के अनुसार, उसके मोबाइल नंबर पर कॉल ट्रांसफर की गई थी।साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस बैंक ट्रांजेक्शन और मोबाइल नंबर से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है।