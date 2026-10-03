Rewari News: बाजरा खरीद के लिए रोस्टर जारी गेटपास के लिए आधार कार्ड जरूरी

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एसडीएम ने बताया कि किसान निर्धारित तिथि को मंडी में आकर अपनी बाजरे की फसल बेच सकते हैं। इसके लिए किसान का मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण और ई-खरीद पोर्टल पर वेरिफिकेशन होना जरूरी है।मंडी में प्रवेश के लिए किसान हुडा ग्राउंड स्थित गेट नंबर-2 का इस्तेमाल करें, जबकि बाहर निकलने के लिए गेट नंबर-1 का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी में वही बाजरा लाएं, जो पूरी तरह सूखा और साफ हो।सरकारी खरीद का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। एसडीएम ने बताया कि 9 अक्तूबर को निर्धारित गांवों में से यदि किसी किसान की फसल खरीद से रह जाती है तो वह 10 अक्तूबर को मंडी में बाजरा लेकर आ सकता है। उन्होंने किसानों से रोस्टर के अनुसार ही मंडी पहुंचने और प्रशासन द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं में सहयोग करने की अपील की।वहीं, 5 अक्तूबर को गोपालपुर गाजी, गुगोढ़, गुरावड़ा, बुडोली, बैरमपुर, जखाला, सुमाखेड़ा, मोहदीनपुर, कान्हड़वास, अहमदपुर पड़तल, कतोपुरी, सुर्खपुर, नेहरूगढ़ और उस्मापुर के किसानों की फसल की खरीद की जाएगी।6 अक्तूबर को बहाला, बाबडोली, आसियाकी गोरावास, भडंगी, बिसोहा, भूरियावास, बालधन कलां, बेरली खुर्द, दखौरा, गढ़ी, भुरथला, छव्वा, डहीना, श्यामनगर और काहड़ी के किसान मंडी में बाजरा लेकर पहुंचेंगे।7 अक्तूबर को धारौली, गुजरवास, झाल, कोसली, जाहिदपुर, दिदौली, ढोकिया, झाड़ौदा, झोलरी, लुला अहीर, मलेसियावास, हालुहेड़ा, हांसावास, जुड्डी और कारौली के लिए खरीद निर्धारित है।8 अक्तूबर को मुंदड़ा, मुरलीपुर, बेरली कलां, बालधन खुर्द, धनिया, तुम्बाहेड़ी, लुखी, शादीपुर, साल्हावास, रतनथल, मौतला खुर्द, लडायन, भुरियावास, नांगल पठानी और खुर्शीद नगर के किसानों की फसल खरीदी जाएगी।9 अक्तूबर को टुमना, पृथ्वीपुरा, नयागांव (जाटों वाला), खेड़ी, नठेड़ा, सुरेहली, मुमताजपुर, लाला, जैनाबाद, दड़ौली, पाल्हावास, कोहारड़, नाहड़, नांगल, जटवाड़ा और अम्बौली गांव के किसानों की बाजरा खरीद की जाएगी।