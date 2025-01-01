Rewari News: नृत्य में रितु, कोलाज मेकिंग में अंजलि और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में रितु प्रथम

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कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. सुषमा यादव और मंच संचालन डॉ. मोनिका यादव, डॉ. ज्ञान प्रकाश मिश्रा और डॉ. प्रियंका कुमारी ने किया।कार्यक्रम में पोस्टर मेकिंग, रंगोली, कोलाज, स्लोगन लेखन और नृत्य प्रतियोगिताएं कराई गईं।विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नृत्य प्रतियोगिता में रितु ने प्रथम, साक्षी ने द्वितीय और रजनी ने तृतीय स्थान हासिल किया। कोलाज मेकिंग में अंजलि प्रथम और दूसरी अंजलि द्वितीय स्थान पर रही। स्लोगन लेखन में रितु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि सुगंध और साक्षी संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहीं।पोस्टर मेकिंग में जरीना ने प्रथम, चेष्ठा ने द्वितीय और रिया ने तृतीय स्थान हासिल किया। रंगोली प्रतियोगिता में कीर्ति और साक्षी ने संयुक्त रूप से प्रथम तथा कविता और ज्योति ने संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त किया।कार्यक्रम के सफल आयोजन में फाइन आर्ट कमेटी के विजेंद्र कुमार, सिद्धांत दुबे, ज्योति और सांस्कृतिक कार्यक्रम निर्णायक समिति के नरेंद्र सिंह, जितेंद्र आर्य, कोमल, मंजुला और प्रसन्नता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।प्राचार्य डॉ. सुषमा यादव ने कहा कि प्रतिभा खोज कार्यक्रम विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभा को सामने लाने के साथ उनके सर्वांगीण विकास में भी सहायक है। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ रचनात्मक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर रोहित, सुनीता, संदीप, प्रेम कुमार, बीर सिंह, वेद प्रकाश, अशोक और जगमोहन सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।