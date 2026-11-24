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बावल। बाल विवाह मुक्त भारत के तहत मंगलवार को वार्ड नंबर-2 की आंगनबाड़ी केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान 10 लाख रुपये की राशि से नवीनीकरण व शौचालय का कार्य भी करवाया गया है। जिला बाल संरक्षण कार्यालय के प्रमोद बागड़ी ने लोगों से बाल विवाह रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने और ऐसी किसी भी संभावित घटना की सूचना संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की।