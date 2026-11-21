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प्रतियोगिता में 30 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग की म्यूजिकल चेयर स्पर्धा में ढालियावास निवासी सुनीता ने प्रथम, सीमा यादव ने द्वितीय और बालियर खुर्द निवासी सुमन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। डिस्कस थ्रो में हरिनगर निवासी सुमित्रा प्रथम, झांझनवास निवासी राजबाला द्वितीय तथा ढालियावास निवासी प्रीति तृतीय स्थान पर रहीं।100 मीटर दौड़ में झांझनवास निवासी प्रीति यादव ने प्रथम, मांढैया निवासी स्नेहलता ने द्वितीय और बुढाना निवासी मनोज बाला ने तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं, 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग की 300 मीटर दौड़ में ढालियावास निवासी दीपांशी प्रथम, ततारपुर खालसा निवासी प्रीति द्वितीय और भाड़ावास निवासी कंचन तृतीय स्थान पर रहीं।400 मीटर दौड़ में खरखड़ा निवासी अलिशा ने प्रथम, डाकिया निवासी निशा ने द्वितीय और माजरा गुरदास निवासी ज्योति ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।साइकिल दौड़ में बालियर खुर्द निवासी पूनम प्रथम, इसी गांव की खुशी द्वितीय और गढ़ी अलावलपुर निवासी प्रियंका तृतीय स्थान पर रहीं।इस मौके पर सीडीपीओ कमलेश ने कहा कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाना और उनमें आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देना है।इस प्रकार की खेल गतिविधियों से महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है और वे शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत बनने के साथ स्वस्थ जीवनशैली के प्रति भी जागरूक होती हैं।विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार देकर किया सम्मानितसभी विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं को 2100 रुपये, द्वितीय स्थान पर रहने वाली महिलाओं को 1100 रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं को 750 रुपये की राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर रेवाड़ी खंड ग्रामीण की सुपरवाइजर योगेश कुमारी, शिवानी, कुसुम कुमारी, निशा, रामभतेरी, क्लर्क कविता, असिस्टेंट राजेश कुमार, डाटा ऑपरेटर निशा कुमारी, पंकज व वरुण कुमार सहित विभाग के अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।