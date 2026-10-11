Rewari News: पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा कर की सुख समृद्धि की कामना

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बारा हजारी स्थित प्राचीन दुर्गा माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की।नवरात्र के पहले दिन कई श्रद्धालुओं ने घरों में भी विधि-विधान से माता की चौकी स्थापित की और पूजा-अर्चना कर नौ दिनों के व्रत का संकल्प लिया। मंदिरों में माता के विभिन्न स्वरूपों का विशेष शृंगार किया गया है। नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह दिखाई दिया।शहर के धारूहेड़ा चुंगी स्थित काली माता मंदिर, बड़ा तालाब स्थित मंसा माता मंदिर, नई बस्ती स्थित मंसा देवी मंदिर, सेक्टर-3 स्थित माता मंदिर, बारा पत्थर स्थित काली माता मंदिर और आर्य समाज रोड स्थित दुर्गा माता मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। मंदिरों में पूजा-अर्चना के साथ भक्तों ने परिवार की खुशहाली और सुख-शांति की कामना की।बाजारों में सजीं पूजन सामग्री की दुकानेंनवरात्र शुरू होने के साथ ही बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। विभिन्न दुकानों पर माता की चुनरी, नारियल, कलश, अगरबत्ती, फूल-माला और अन्य पूजन सामग्री उपलब्ध है। श्रद्धालु पूजा के लिए जरूरी सामान की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों को आगामी दिनों में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। नवरात्र के दूसरे दिन सोमवार को श्रद्धालु मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना करेंगे। नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व के दौरान मंदिरों में विशेष पूजा और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।