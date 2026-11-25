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सुबह के समय हल्की धुंध छाने से वातावरण में धुंधलापन बना रहता है, जबकि दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिल रही है।मौसम में बदलाव के चलते सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ने लगा है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ के अनुसार उत्तर-उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के प्रभाव से रात्रि और दिन के तापमान में गिरावट हो रही है।25 और 26 नवंबर को मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम धुंध छा सकती है। सुबह 9 से 10 बजे के बाद धूप निकलने के आसार हैं।मौसम में आ रहे बदलाव को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को फसलों की देखभाल के संबंध में सलाह दी है। नरमा और कपास की चुनाई सुबह के समय धुंध रहने के कारण धूप निकलने के बाद करने की सलाह दी गई है।इसके अलावा सरसों की फसल में जरूरत के अनुसार पहली सिंचाई की जा सकती है। मौसम शुष्क रहने की संभावना के चलते किसानों को आगामी दिनों में कृषि कार्यों की योजना मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार बनाने की सलाह दी गई है।बुधवार को अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।