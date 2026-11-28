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संस्था के प्रेस सचिव योगेश कौशिक ने बताया कि जिला बाल कल्याण अधिकारी वीरेंद्र यादव के देखरेख में होने वाले इस आयोजन में संस्था के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे।डेढ़ इंच ऊपर नाटक में वृद्धावस्था में पत्नी के बिना जीवन जीने की कशमकश और व्यक्ति के मनोभावों को दर्शाया गया है। कहानी में एक बुजुर्ग व्यक्ति पब में बैठकर अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के अनुभवों को याद करता है।संक्रमण नाटक में चार पीढ़ियों के बीच विचारों और जीवनशैली के टकराव को दिखाया जाएगा। इसमें पिता अपनी पुरानी मान्यताओं के अनुसार जीवन जीना चाहता है, जबकि बेटा आधुनिक विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे में पत्नी के सामने पति और बेटे के बीच सामंजस्य बनाने की चुनौती सामने आती है।संक्रमण में विजय भाटोटिया के साथ गीता शर्मा, देवेंद्र सिंह और बाल कलाकार अंश नारायण भी अभिनय करेंगे। संस्था के वरिष्ठ कलाकार गोपाल वासिष्ठ, विनय सैनी, सन्नी जैन, ऋषि सिंघल, खूबाराम सैनी, सत्यप्रकाश सैनी, विनोद शर्मा, राघव, रविंद्र और मयंक सैनी सहित अन्य सदस्य विभिन्न व्यवस्थाएं संभालेंगे।