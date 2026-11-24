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पुलिस को दी शिकायत में सनीम कुमार ने बताया कि 20 नवंबर को उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से एक संदेश आया था। उसने संदेश में दिए गए लिंक को खोल लिया। इसके बाद उसका मोबाइल फोन अटक गया।इसी दौरान उसके फोनपे खाते से बिना अनुमति दो लेनदेन हो गए। पहली बार उसके भारतीय स्टेट बैंक के खाते से 72 हजार रुपये और दूसरी बार उसकी पत्नी माया देवी के यूनियन बैंक खाते से 98,888 रुपये 80 पैसे निकाल लिए गए। दोनों खाते फोनपे से जुड़े हुए थे।पीड़ित के अनुसार दोनों लेनदेन के माध्यम से कुल 1,70,888 रुपये 80 पैसे की ठगी हुई है। उसने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर राशि वापस दिलाने की मांग की। जांच अधिकारी हरिओम ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।