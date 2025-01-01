Rewari News: बावल में लोगों को दी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

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नोडल अधिकारी एवं एडीसी राहुल मोदी ने बताया कि शिविर के माध्यम से पात्र परिवारों को एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं की जानकारी, पात्रता संबंधी मार्गदर्शन और आवेदन की सुविधा मिल रही है। इससे लोगों का समय और श्रम बचने के साथ सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता भी बढ़ रही है।उन्होंने बताया कि शिविर में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, स्वरोजगार, कौशल विकास और ऋण सुविधा सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने नागरिकों को पात्रता और आवेदन संबंधी प्रक्रिया समझाई। शिविर में सैकड़ों नागरिकों ने पहुंचकर योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।एडीसी राहुल मोदी ने बताया कि शनिवार को गांव रोहड़ाई में सेवा सेतु कैंप आयोजित किया जाएगा। उन्होंने पात्र परिवारों से शिविर में पहुंचकर योजनाओं की जानकारी लेने और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।