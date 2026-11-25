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पेंशनरों ने कहा कि अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए धरना-प्रदर्शन करना पड़ा तो वे उम्र के इस पड़ाव पर भी पीछे नहीं हटेंगे। बैठक में पेंशन अपडेशन को लेकर न्यायालय में चल रहे मामलों की स्थिति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।सदस्यों ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और बैंक कर्मचारी संगठनों के रुख पर नाराजगी जताते हुए अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। मंडल सचिव अरुण गुप्ता ने सदस्यों से नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अपील की।बैठक में बजाज फिनसर्व हेल्थ के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जा रही निशुल्क स्वास्थ्य जांच सुविधा पर भी चर्चा हुई। इस योजना के तहत मोबाइल एप से अस्पताल या प्रयोगशाला में जांच के लिए समय लेना होता है। साथ ही छह लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध है।सदस्यों ने बताया कि कई बुजुर्ग पेंशनर्स के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है या उन्हें एप चलाने में परेशानी होती है। इस कारण वे सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बैंक प्रबंधन को पत्र और ईमेल भेजकर प्रक्रिया सरल बनाने की मांग की गई है।उन्होंने कहा कि समय पर प्रमाण पत्र जमा नहीं कराने पर पेंशन रुक सकती है। बैठक में अगली बैठक महेंद्रगढ़ में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर आरसी यादव, एनपीएस यादव, डीपी गर्ग, अर्जुन देव भटेजा, भूप सिंह, जीत सिंह टाइगर, पीपी सिरोहा, प्रेम सिंह, रामकिशन परिहार और आजाद सिंह मौजूद रहे।