विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रेवाड़ी को कम बसें मिलने पर रोडवेज के जीएम निरंजन शर्मा ने स्पष्ट किया है कि पहले हुए आवंटन में रेवाड़ी डिपो को अधिक बसें मिली थीं। इसके अलावा डिपो की ओर से 20 टाटा बसों की मांग की गई थी, जो जल्द मिलने वाली हैं। इसी वजह से वर्तमान आवंटन में रेवाड़ी को कम बसें दी गई हैं।जिले में बावल और धारूहेड़ा जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण रोडवेज बसों की मांग काफी अधिक है। इन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं, जिनमें हजारों श्रमिक और कर्मचारी काम करते हैं।प्रतिदिन विद्यार्थी, महिलाएं और आम नागरिक भी रोडवेज बसों से सफर करते हैं। सुबह और शाम के समय औद्योगिक क्षेत्रों में बसों में यात्रियों की भारी भीड़ रहती है।किस जिले को मिलीं कितनी बसेंपरिवहन निदेशालय की तरफ से प्रदेश के 22 डिपो को 500 नई बसें आवंटित की हैं। इसमें भिवानी को सबसे अधिक 40, हिसार को 37, गुरुग्राम को 35, सिरसा को 32, यमुनानगर को 28 बसें मिली हैं। फरीदाबाद, फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र को 25-25 बसें दी गई हैं, जबकि दिल्ली, झज्जर, जींद, करनाल, नारनौल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, अंबाला, पंचकूला को 20-20 बसें आवंटित की गई हैं। चंडीगढ़ को 14 और चरखी दादरी को 12 बसें मिली हैं177 के मुकाबले 153 बसें उपलब्धरेवाड़ी डिपो का स्वीकृत बेड़ा 177 बसों का है, जबकि वर्तमान में डिपो के पास 153 बसें उपलब्ध हैं। इस तरह निर्धारित संख्या के मुकाबले बसों की कमी बनी हुई है। बसों की कमी के कारण कई रूटों पर संचालन प्रभावित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों को नियमित बस सेवा नहीं मिल पाती। कई बार निर्धारित समय पर बस नहीं पहुंचने से विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है।इन रूटों पर यात्रियों का अधिक दबावरेवाड़ी से धारूहेड़ा, बावल, कोसली, महेंद्रगढ़, नारनौल, दिल्ली, गुरुग्राम और जयपुर जाने वाले रूटों पर यात्रियों की आवाजाही अधिक रहती है। सुबह के समय विद्यार्थियों और श्रमिकों को बसों में सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। कई यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ता है। महिलाओं और बुजुर्गों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अतिरिक्त बसों की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है।वर्जनडिपो की ओर से 20 टाटा बसों की मांग भी की गई थी, जो आने वाली हैं। इसी वजह से वर्तमान में 500 बसों के आवंटन में रेवाड़ी को केवल दो बसें मिली हैं। कुल 22 बसें हो जाएंगी।-निरंजन शर्मा, महाप्रबंधक, रोडवेज रेवाड़ी