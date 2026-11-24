विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

तीनों नवनियुक्त जिला अध्यक्ष समर्थकों के साथ भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे और जिला अध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली से मुलाकात कर उनका आभार जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। डॉ. वंदना पोपली ने तीनों पदाधिकारियों को पटका पहनाकर बधाई दी।उन्होंने कहा कि भाजपा में पद नहीं, बल्कि जिम्मेदारी दी जाती है। संगठन में मेहनत, निष्ठा और समर्पण के आधार पर सामान्य कार्यकर्ता को भी महत्वपूर्ण दायित्व मिलता है।महिला, पिछड़ा वर्ग और किसान मोर्चा संगठन की मजबूती के महत्वपूर्ण आधार हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि तीनों पदाधिकारी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेंगे और पार्टी की नीतियों को आमजन तक पहुंचाएंगे।इस अवसर पर नवनियुक्त पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया।