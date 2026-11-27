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कोसली के निर्वाचन पंजीयन अधिकारी एवं एसडीएम विजय कुमार यादव ने पात्र नागरिकों से अपने क्षेत्र के बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) को आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने की अपील की है।एसडीएम शुक्रवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और बूथ स्तरीय एजेंटों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीएलए-1 अपने प्रत्येक बूथ के बीएलए-2 से संपर्क कर यह सुनिश्चित करें कि सभी योग्य मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हो गए हैं या नहीं।उन्होंने बताया कि कोसली हलके में 20,523 एएसडीडी मतदाता चिह्नित किए गए हैं। इनमें 8,060 की मृत्यु हो चुकी है, 1,691 अनुपस्थित मिले, 9,380 दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो चुके हैं, 1,287 के दोहरे मत बने हुए थे और 105 का विवरण सही नहीं मिला। इनमें से 15,591 का सत्यापन पूरा हो चुका है, जो कुल का 76 प्रतिशत है। शेष कार्य दो-तीन दिन में पूरा करने का लक्ष्य है।एसडीएम ने बताया कि 15 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों का निपटारा होगा। इसके बाद 22 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।