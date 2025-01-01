Rewari News: राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित मुकेश कुमार को विधायक ने किया सम्मानित

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विधायक ने कहा कि शिक्षक भावी पीढ़ी को तैयार करने के साथ राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक का सम्मान ज्ञान, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की परंपरा का सम्मान है। राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त कर मुकेश कुमार ने विद्यालय और क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है।उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का आह्वान किया। पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी दयाराम आर्य ने कहा कि 5 सितंबर को राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री की ओर से मुकेश कुमार को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।यह उनकी मेहनत और शिक्षा के प्रति समर्पण का परिणाम है। मुकेश कुमार ने विधायक का आभार जताते हुए कहा कि यह सम्मान उन्हें भविष्य में भी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देगा। इस अवसर पर महेंद्र सिंह, रिंकू तंवर, आशीष यादव, मोहित यादव और जितेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।