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जिले में यह सप्ताह 18 से 24 नवंबर तक मनाया गया। इस वर्ष इसकी थीम वन हेल्थ, वन एक्शन प्रिवेंट एएमआर नाउ रखी गई।डॉ. दहिया ने बताया कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी रोगाणुरोधी प्रतिरोध वैश्विक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन रहा है। इसका प्रभाव केवल मनुष्य के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पशुओं और पर्यावरण पर भी पड़ता है।इसी कारण इस वर्ष अभियान में वन हेल्थ की अवधारणा पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों, फार्मासिस्टों, पशु चिकित्सकों, किसानों और आम नागरिकों को मिलकर दवाओं के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी।उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना चिकित्सकीय सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन न करें। चिकित्सक द्वारा निर्धारित दवाओं और उपचार संबंधी निर्देशों का पालन करें। स्वयं से दवाएं शुरू करने या बंद करने तथा दूसरों की बची हुई दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें।दवाओं के बेअसर होने का बढ़ता खतराउप सिविल सर्जन डॉ. जोगेंद्र तंवर ने बताया कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध तब विकसित होता है, जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी जैसे सूक्ष्मजीव उन दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं, जिनसे उनका उपचार किया जाता है। ऐसी स्थिति में दवाओं का असर कम हो जाता है और संक्रमण का इलाज मुश्किल हो सकता है। इससे बीमारी गंभीर होने और संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि एएमआर की रोकथाम केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है।