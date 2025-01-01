Rewari News: मेधावी छात्राओं को किया सम्मानित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स में महिलाओं ने 47 पदक हासिल किए, जिनमें हरियाणा की बेटियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने छात्राओं से लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने का आह्वान किया।युवा दल के संरक्षक अरुण गुप्ता, सेवानिवृत्त सीआईडी इंस्पेक्टर अजय शर्मा और उपप्रधान संजीव आर्य ने छात्राओं को समय प्रबंधन के टिप्स दिए। प्राचार्य अनिल कुमार और उपप्राचार्या संयोगिता ने कहा कि विद्यालय में छात्राओं को संस्कार, उचित आहार और मेहनत के प्रति जागरूक किया जाता है।कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्राओं को गोल्ड मेडल, प्रशस्ति पत्र और उपयोगी साहित्य देकर सम्मानित किया गया। मंच संचालन हिंदी अध्यापिका इंदुबाला ने किया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक व संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे।