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प्रतियोगिता के अंडर-8 बालक वर्ग की 80 मीटर दौड़ में नितिक पुत्र सोनू यादव ने प्रथम, प्रियांशु पुत्र भूपेंद्र ने द्वितीय और बाव्वा गांव के निहित यादव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।अंडर-12 बालिका वर्ग की 60 मीटर दौड़ में मेहुल पुत्री नीरज कुमार प्रथम, नेमिशा पुत्री अंकुर द्वितीय और कसौली की इशिका पुत्री कृष्ण तृतीय स्थान पर रही।अंडर-10 बालक वर्ग की ब्रॉड जंप स्पर्धा में उदित पुत्र सुखबीर ने पहला, बाव्वा गांव के विहान पुत्र अमित कुमार ने दूसरा और पोरव पुत्र योगेश ने तीसरा स्थान हासिल किया।प्रतियोगिता का आयोजन रेवाड़ी एथलेटिक्स संघ के तत्वावधान में किया गया। इसका शुभारंभ गांव के सरपंच जयको राव और नंबरदार बलवान सिंह ने किया। इस अवसर पर संघ के प्रधान धीर सिंह सरपंच और सचिव विशाल यादव विशेष रूप से मौजूद रहे।उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बच्चों को सही मार्गदर्शन और मंच मिले तो वे खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।समापन अवसर पर रेवाड़ी एथलेटिक्स संघ के प्रधान धीर सिंह, सचिव विशाल यादव, सरपंच जयको राव, नंबरदार बलवान सिंह, अकादमी के कोच और गांव के गणमान्य लोगों ने विजेता एवं प्रतिभागी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं से बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और खेल भावना विकसित होती है।