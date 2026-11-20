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करीब आठ वर्ष पहले तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के निर्देश पर दिल्ली-जयपुर हाईवे पर अपराध नियंत्रण और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई थी।योजना के तहत जिले की सीमा में हर सात से आठ किलोमीटर की दूरी पर छह पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए गए थे। इन केंद्रों पर कुल 36 प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। इनमें 18 जवान दिन और 18 जवान रात के समय ड्यूटी करते थे।पुलिस सहायता केंद्र दो साल तक संचालित हुए। उसके बाद देखरेख के अभाव में इनकी हालत खराब होती गई। आरंभ में बिजली की भी व्यवस्था थी जो अब हटा ली गई है। जो नंबर उस समय जारी किए गए थे, वह भी बंद पड़े हैं।उस समय पुलिस प्रशासन का दावा था कि हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं में घायलों को अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौके पर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि समय रहते उनकी जान बचाई जा सके।इसके लिए पुलिस राइडरों को प्रशिक्षित करने और आवश्यक सुविधाओं से लैस करने की बात कही गई थी। साथ ही हाईवे पर पुलिस सहायता के लिए छह सरकारी मोबाइल नंबर भी जारी किए गए थे, ताकि वाहन चालकों और यात्रियों को किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस मदद मिल सके।योजना का शुभारंभ 12 जून 2018 को धारूहेड़ा पुलिस स्टेशन के नजदीक बनाए गए बूथ से दक्षिण रेंज के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक डॉ. सीएस राव द्वारा किया गया था। उस समय इसे हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया था।हादसों और अपराधों के लिहाज से आज भी महत्वपूर्ण है हाईवेदिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। धारूहेड़ा, बावल और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के कारण इस मार्ग पर भारी वाहनों के साथ यात्री वाहनों का दबाव भी बना रहता है। इसके बावजूद आपातकालीन पुलिस सहायता के लिए बनाए गए बूथों की बदहाली व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। सड़क हादसे के समय यदि किसी यात्री को तत्काल पुलिस सहायता या प्राथमिक उपचार की जरूरत पड़े तो इन बूथों से उसे क्या मदद मिलेगी, यह बड़ा सवाल है।योजना शुरू करने के बाद निगरानी करना भूला पुलिस प्रशासनसबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस योजना को बड़े स्तर पर शुरू किया गया था, उसकी नियमित निगरानी और रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या इन बूथों को बंद करने का कोई आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। यदि नहीं, तो यहां पुलिसकर्मियों की तैनाती क्यों नहीं हो रही? क्या पुलिस प्रशासन ने इन बूथों की उपयोगिता की समीक्षा की है। आठ साल में ही इन बूथों का यह हाल होना सरकारी संसाधनों के रखरखाव और योजनाओं की निरंतरता पर सवाल खड़े करता है।वर्जनहाईवे पर बनाए गए पुलिस सहायता केंद्रों की वर्तमान स्थिति के संबंध में फिलहाल जानकारी नहीं है। इस बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और पता किया जाएगा कि बूथ बंद क्यों पड़े हैं।-फूल कुमार, प्रभारी, धारूहेड़ा थाना