Rewari News: केएलपी कॉलेज लगातार सातवीं बार बना क्रिकेट चैंपियन

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प्रतियोगिता में कुल 12 टीमों ने भाग लिया। केएलपी कॉलेज की लगातार सातवीं जीत को खिलाड़ियों की मेहनत, नियमित अभ्यास, अनुशासन और टीम भावना का परिणाम बताया गया।महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष डॉ. रामबीर जाखड़ ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि लगातार सातवीं बार खिताब जीतना पूरी टीम के समर्पण, अनुशासन और आपसी विश्वास का प्रमाण है। खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में खेल भावना और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का परिचय दिया। यह जीत भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी।प्राचार्य प्रो. कविता गुप्ता ने कहा कि लगातार सातवीं बार चैंपियन बनना संस्थान के लिए गर्व की बात है। कॉलेज विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा।कॉलेज गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष रिपुदमन गुप्ता, उपाध्यक्ष संदीप खंडेलवाल, महासचिव अरविंद गुप्ता और कोषाध्यक्ष उषा रुस्तगी ने भी टीम, प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षा विभाग को बधाई दी।समापन समारोह में वैश्य महासम्मेलन के जिला अधिकारी बृज लाल गोयल और आरडीएस पब्लिक गर्ल्स कॉलेज के प्रधान मुकेश कुमार भट्टेवाला मुख्य अतिथि रहे, जबकि अनिल रुस्तगी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों को स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में स्पोर्ट्स बोर्ड के सदस्य डॉ. नरेश कुमार, राकेश कुमार, डॉ. संजय कुमार, डॉ. किरण बाला, डॉ. ज्योत्सना और नित्यानंद का योगदान रहा। पुरस्कार वितरण के साथ प्रतियोगिता का समापन हुआ।