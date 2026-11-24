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खेल नर्सरी मंदोला की टीम दूसरे और आरवी अकादमी रेवाड़ी की टीम तीसरे स्थान पर रही। इस दौरान सोनीपत में होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए रेवाड़ी की जिला टीम का भी चयन किया गया।प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रिंसिपल हिमा सलूजा और जिला वॉलीबॉल संघ के उपप्रधान एडवोकेट निशांत यादव ने रिबन काटकर किया।इस अवसर पर संघ के उपप्रधान निशांत यादव ने कहा कि जिला वॉलीबॉल संघ का मुख्य उद्देश्य खेल की उभरती प्रतिभाओं को आगे लाकर उन्हें उचित मंच प्रदान करना है। संघ के प्रयासों से अनेक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के दम पर अलग-अलग स्तर पर पहचान बना चुके हैं।उन्होंने कहा कि युवाओं को शिक्षा के साथ-साथ खेलों में भी अपनी प्रतिभा दिखानी चाहिए। आज खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि युवा इनमें भी अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। इसके लिए नियमित अभ्यास, अनुशासन और मेहनत जरूरी है।प्रतियोगिता के दौरान संघ पदाधिकारियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन कर जिला टीम गठित की। यह टीम 27 से 29 नवंबर तक सोनीपत में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में रेवाड़ी का प्रतिनिधित्व करेगी। संघ पदाधिकारियों ने चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि टीम प्रदेश स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन करेगी।समापन अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला वॉलीबॉल संघ के सचिव एवं जिला कोच युद्धवीर, स्कूल डीन बलजीत पांडेय, वरिष्ठ कोच सतीश पीटीआई, नर्सरी कोच कार्तिक तंवर, राकेश चंद्र, ब्रह्मप्रकाश, संदीप, कोच सुधीर, कोच चेतन और गजेंद्र मनेठी सहित बड़ी संख्या में खेलप्रेमी और गणमान्य लोग मौजूद रहे।