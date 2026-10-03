Rewari News: कमलजीत का किया स्वागत, डीएसपी पद पर नियुक्त करने की मांग

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अमित स्वामी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कमलजीत को हरियाणा पुलिस में डीएसपी पद पर नियुक्त करने की मांग की है। अमित स्वामी ने कहा कि कमलजीत ने अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और हौसले से प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में भी कमलजीत पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।अमित स्वामी ने अपने आवास पर कमलजीत का स्वागत करते हुए कहा कि कमलजीत स्नातक हैं और वह डीएसपी पद के लिए पूरी तरह पात्र हैं। अमित स्वामी ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र की प्रतिलिपि स्थानीय सांसद, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल, को भी भेजी है।