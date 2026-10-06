वार्ड 41 की समस्याएं प्राथमिकता से होंगी दूर : सभापति

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जाटव धर्मशाला में ठेकेदार रवि रसगोन के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव, सभापति विक्रम सिंह चौधरी और किशनगढ़बास नगर पालिका अध्यक्ष विश्वास यादव का ग्रामीणों ने अभिनंदन किया।पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने बताया कि नांगल मोजिया खैरथल नगर परिषद के वार्ड 41 में शामिल हो गया है। उन्होंने गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने और पानी की समस्या के समाधान के लिए प्रयास करने की बात कही।सभापति विक्रम सिंह चौधरी ने कहा कि विकास कार्यों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। पालिका अध्यक्ष विश्वास यादव ने भी ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और समाधान का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर के सम्मान में नारे लगाए।