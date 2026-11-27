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कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरियाणा ग्रामीण बैंक के रीजनल मैनेजर भारत भूषण रहे। इस दौरान क्षेत्रीय कार्यालय रेवाड़ी के वरिष्ठ प्रबंधक धर्मेंद्र अनुरागी, रेवाड़ी शाखा प्रबंधक विक्की, विवेक और सिमरनजीत मौजूद रहे।कार्यक्रम में विद्यार्थियों और ग्रामीणों को बचत खाता, सावधि जमा (एफडी), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), केवाईसी, बीमा योजनाओं, अटल पेंशन योजना और किसानों के लिए उपलब्ध ऋण सुविधाओं की जानकारी दी गई।इसके साथ ही साइबर ठगी से बचने के उपाय भी बताए गए। बैंक अधिकारियों ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ ओटीपी, एटीएम पिन और पासवर्ड साझा नहीं करना चाहिए। अनजान फोन कॉल और संदिग्ध संदेशों में भेजे गए लिंक से भी सावधान रहना जरूरी है।कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के साथ विद्यार्थियों को सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के प्रति जागरूक करना रहा। संवाद