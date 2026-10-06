फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Information about schemes was provided by setting up stalls at the Seva Setu Mela.

Rewari News: सेवा सेतु मेले में स्टॉल लगाकर योजनाओं की दी जानकारी

Tue, 06 Oct 2026 02:55 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:55 AM IST
विज्ञापन
Information about schemes was provided by setting up stalls at the Seva Setu Mela.
स्टॉल में पहुंचे लोग जानकारी लेते। स्रोत : प्रशासन
धारूहेड़ा। सोमवार को नंदरामपुर बास में सेवा सेतु एवं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। मेले में विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर नागरिकों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पात्र लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया।
विज्ञापन

एडीसी एवं नोडल अधिकारी राहुल मोदी ने बताया कि कैंपों के माध्यम से जरूरतमंद और पात्र परिवारों को रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास, ऋण, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। विभागीय अधिकारी लोगों को योजनाओं की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी मौके पर उपलब्ध करा रहे हैं।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि सेवा सेतु कैंपों का उद्देश्य लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना है। कैंपों में विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर योजनाओं से संबंधित जानकारी और सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इन स्थानों पर लगेंगे कैंप
मंगलवार को बीडीपीओ कार्यालय जाटूसाना में कैंप लगाया जाएगा। इसके बाद 7 अक्तूबर को नंगली पारसापुर, 8 को सूठानी, 9 को नगर पालिका कार्यालय बावल, 10 को खेल स्टेडियम रोहड़ाई, 12 को एसडीएम कार्यालय कोसली, 13 को बेरली कलां, 14 को पुंसिका और 15 अक्तूबर को सामुदायिक केंद्र सेक्टर-6 धारूहेड़ा में कैंप आयोजित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed