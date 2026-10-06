Rewari News: सेवा सेतु मेले में स्टॉल लगाकर योजनाओं की दी जानकारी

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एडीसी एवं नोडल अधिकारी राहुल मोदी ने बताया कि कैंपों के माध्यम से जरूरतमंद और पात्र परिवारों को रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास, ऋण, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। विभागीय अधिकारी लोगों को योजनाओं की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी मौके पर उपलब्ध करा रहे हैं।उन्होंने बताया कि सेवा सेतु कैंपों का उद्देश्य लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना है। कैंपों में विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर योजनाओं से संबंधित जानकारी और सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।मंगलवार को बीडीपीओ कार्यालय जाटूसाना में कैंप लगाया जाएगा। इसके बाद 7 अक्तूबर को नंगली पारसापुर, 8 को सूठानी, 9 को नगर पालिका कार्यालय बावल, 10 को खेल स्टेडियम रोहड़ाई, 12 को एसडीएम कार्यालय कोसली, 13 को बेरली कलां, 14 को पुंसिका और 15 अक्तूबर को सामुदायिक केंद्र सेक्टर-6 धारूहेड़ा में कैंप आयोजित किया जाएगा।