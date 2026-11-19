Rewari News: राव चुन्नीलाल बोहरा ई-लाइब्रेरी का लोकार्पण, प्रतिभाओं को किया सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 19 Nov 2026 11:36 PM IST
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डहीना। गांव सीहा में समाजसेवी राव चुन्नीलाल बोहरा की स्मृति में निशुल्क ई-लाइब्रेरी का लोकार्पण किया गया। ग्रामीण उत्थान, भारत निर्माण संस्थान और राव मूल सिंह स्मृति मंच सीहा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में पचास मेधावी विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, युवक-युवतियों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया।
कोसली विधायक अनिल यादव मुख्य अतिथि रहे। अध्यक्षता टीसी राव ने की। विधायक अनिल यादव ने कहा कि वर्तमान प्रतियोगी दौर में ई-लाइब्रेरी युवाओं की जरूरत है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने आयोजन समिति के प्रयासों की सराहना की।
मेजर टीसी राव ने ई-लाइब्रेरी के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि संस्था की ओर से पुस्तकालयों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने भविष्य में शुरू की जाने वाली पुस्तकालय योजनाओं के बारे में भी बताया।
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इस अवसर पर आयोजन समिति ने ई-लाइब्रेरी में भविष्य में भी प्रतिभा प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह आयोजित करने की घोषणा की। कार्यक्रम में सरपंच सरिता यादव, पूर्व सरपंच विक्रम पांडे, सत्यवीर नाहड़िया, नरेश भारद्वाज, प्रदीप यादव, विकास यादव और देवानंद यादव सहित क्षेत्र के विभिन्न गांवों के सरपंच, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। संगठन अध्यक्ष नरेश भारद्वाज ने सभी का आभार जताया।
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कोसली विधायक अनिल यादव मुख्य अतिथि रहे। अध्यक्षता टीसी राव ने की। विधायक अनिल यादव ने कहा कि वर्तमान प्रतियोगी दौर में ई-लाइब्रेरी युवाओं की जरूरत है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने आयोजन समिति के प्रयासों की सराहना की।
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मेजर टीसी राव ने ई-लाइब्रेरी के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि संस्था की ओर से पुस्तकालयों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने भविष्य में शुरू की जाने वाली पुस्तकालय योजनाओं के बारे में भी बताया।
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इस अवसर पर आयोजन समिति ने ई-लाइब्रेरी में भविष्य में भी प्रतिभा प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह आयोजित करने की घोषणा की। कार्यक्रम में सरपंच सरिता यादव, पूर्व सरपंच विक्रम पांडे, सत्यवीर नाहड़िया, नरेश भारद्वाज, प्रदीप यादव, विकास यादव और देवानंद यादव सहित क्षेत्र के विभिन्न गांवों के सरपंच, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। संगठन अध्यक्ष नरेश भारद्वाज ने सभी का आभार जताया।