Rewari News: एक बजे तक धूप से गर्मी, दो बजे बादल छाने से मिली राहत

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दोपहर दो बजे बादल छाने से मौसम सुहावना हो गया। सुबह और शाम के समय तापमान में अंतर के चलते लोगों को मौसम में बदलाव महसूस हो रहा है। वहीं, दोपहर के समय गर्मी का असर अधिक रहने से बाजारों और सड़कों पर निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।इस तरह शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान में भी मामूली गिरावट देखने को मिली।मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि आगामी दिनों में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। इस दौरान आसमान में बादल छाने और तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में दिन के समय गर्मी और सुबह-शाम मौसम में हल्की ठंडक का असर बना रह सकता है।