Rewari News: स्वर्णपदक विजेता कमलजीत का किया स्वागत

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इस अवसर पर समाजसेवी डीके यादव ने कहा कि कमलजीत से जिले के युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। कमलजीत ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से न केवल सुलखा गांव बल्कि पूरे रेवाड़ी जिले के साथ-साथ देश का मान बढ़ाया है।हमारे ग्रामीण अंचल के युवाओं में अद्भुत प्रतिभा है और कमलजीत ने यह साबित कर दिया है। भविष्य में भी इसी तरह सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच जिले का गौरव बढ़ाता रहेगा। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक लोगों ने कमलजीत का फूल मालाओं एवं पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया।कमलजीत ने कहा कि वह भविष्य में और अधिक मेहनत कर जिले का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर बिट्टु पूर्व सरपंच खंडोड़ा, राकेश शर्मा, योगेश भारद्वाज, संजय सुलखा, अनिता, संदीप, तरुण राव, मुस्कान, प्रीत, नीशु, दीपाली सहित क्षेत्र के अनेक युवाओं ने कमलजीत को बधाई दी।