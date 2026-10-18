Rewari News: गौरव और भूपेंद्र कुश्ती में प्रथम
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 18 Oct 2026 11:30 PM IST
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धारूहेड़ा। बावल स्थित खेल स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय कुश्ती अखाड़ा एवं जिला कुमार केसरी दंगल में गांव खरखड़ा के दो पहलवानों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में 92 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में गौरव यादव ने प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं, 80 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में भूपेंद्र यादव ने अपने दमदार खेल के बल पर प्रथम स्थान हासिल कर गांव का नाम रोशन किया।
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