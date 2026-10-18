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Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Gaurav and Bhupendra take first place in wrestling.

Rewari News: गौरव और भूपेंद्र कुश्ती में प्रथम

Sun, 18 Oct 2026 11:30 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 18 Oct 2026 11:30 PM IST
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Gaurav and Bhupendra take first place in wrestling.
जीत हासिल करने पर खुशी जाहिर करते खिलाड़ी। स्रोत : कोच
धारूहेड़ा। बावल स्थित खेल स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय कुश्ती अखाड़ा एवं जिला कुमार केसरी दंगल में गांव खरखड़ा के दो पहलवानों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में 92 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में गौरव यादव ने प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं, 80 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में भूपेंद्र यादव ने अपने दमदार खेल के बल पर प्रथम स्थान हासिल कर गांव का नाम रोशन किया।
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