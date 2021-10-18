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Rewari News: हाईवे पर वाहन की चपेट में आए 5 गोवंशों की मौत

Thu, 08 Oct 2026 01:46 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 08 Oct 2026 01:46 AM IST
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Five cattle killed after being hit by a vehicle on the highway.
बावल। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सावन पुल पंप हाउस के पास बुधवार रात बड़ा हादसा हो गया। यहां हाईवे पर घूम रहे करीब 10 गोवंश किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। हादसे में पांच गोवंशों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद गोसेवा संगठन बावल और गो उपचार गोशाला की टीम मौके पर पहुंची।
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टीम ने मृत गोवंशों को वहां से हटाया और घायल गोवंशों को उपचार के लिए गोशाला पहुंचाया। हादसे के बाद हाईवे पर काफी देर तक गोवंशों के पड़े रहने से वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
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गोसेवा संगठन बावल के प्रधान धर्मवीर ने बताया कि बुधवार रात संगठन को सूचना मिली थी कि दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सावन पुल पंप हाउस के पास कई गोवंश किसी वाहन की चपेट में आ गए हैं। सूचना मिलते ही संगठन की टीम मौके पर पहुंची।
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वहां करीब 10 गोवंश हादसे का शिकार मिले। इनमें से पांच गोवंशों की मौत हो चुकी थी, जबकि पांच अन्य घायल अवस्था में थे। घायल गोवंशों को गो उपचार गोशाला की टीम के माध्यम से उपचार के लिए ले जाया गया। उन्होंने बताया कि घायल गोवंशों की हालत पर नजर रखी जा रही है और उनका उपचार कराया जा रहा है।
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