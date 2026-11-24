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घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और कर्मचारियों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया।

आग लगने से काफी देर तक आसपास धुएं का गुबार बना रहा। नगर परिषद की चेयरपर्सन विनीता पीपल ने बताया कि आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई थी। आग पर समय रहते काबू पा लिया गया था। संवाद

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रेवाड़ी। शहर में राव तुलाराम पार्क के पास मंगलवार को कूड़े के ढेर में आग लगने से आसपास के क्षेत्र में धुंआ फैल गया। इससे वातावरण प्रदूषित हो गया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।