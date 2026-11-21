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प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पूर्व सूचना देने के बावजूद ज्ञापन लेने के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे लोगों में नाराजगी रही। बाद में उपायुक्त के अधीक्षक राजेंद्र को ज्ञापन सौंपा गया। सामाजिक संगठनों ने प्रशासन के रवैये की शिकायत मुख्यमंत्री को भी भेजी है।प्रदर्शनकारियों के अनुसार गत दिनों एक टीवी चैनल पर प्रो. संगीत रागी ने अहीर समाज के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके विरोध में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर एक मंच पर एकजुटता दिखाई थी। 16 नवंबर को सभा आयोजित कर शहर थाना प्रभारी को शिकायत दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर रोष प्रदर्शन किया गया।एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस का कथित तर्क है कि घटना रेवाड़ी में घटित नहीं हुई, इसलिए यहां मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी और स्टेट ऑफ एपी मामलों का हवाला देते हुए कहा कि संज्ञेय अपराध की सूचना पर जीरो एफआईआर दर्ज करने से इन्कार नहीं किया जा सकता।इस मौके पर मनोज यादव, बाबू कैलाश चंद, पीके गुप्ता, भागेश यादव, ओमप्रकाश सैन, मूलचंद आर्य, हेमंत पिलानी, सतपाल चौधरी, राजकुमार जलवा, कुसुमलता एडवोकेट, आरके श्योराण, कमल सिंह, शेर सिंह, पृथ्वी सिंह, हरिओम, बीर सिंह और अन्य मौजूद रहे।